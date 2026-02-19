Спустя 20 лет долгострой на Маяковского в Казани получил одобрение госэкспертизы

Жадность владельцев на десятилетия заморозила его судьбу, но работу по облицовке начнут уже в этом году

Фото: Артем Дергунов

Здание получит обновленный фасад

Один из самых скандальных долгостроев в историческом центре Казани оказался на шаг ближе к «пластической операции». Проект на Маяковского, 21 получил положительное заключение госэкспертизы и дальше ждет экспертизу сметной стоимости. Соответствующая запись появилась в ГИС ЕГРЗ.

Спустя 20 лет после начала строительства власти республики и архитектурное сообщество пришли к решению, что здание будет достроено, но в «усеченном» виде. Напомним, в декабре Управление архитектуры и градостроительства Казани утвердило обновленный облик здания. Согласно проекту, подготовленному ООО «Акведук», долгострой ждет полная замена фасада.

— За это время строительные нормативы менялись практически ежегодно и становились все строже. Чтобы привести дом в соответствие с современными требованиями, потребовалось множество корректировок. Кроме того, из-за отсутствия отопления в течение многих лет здание получило определенные повреждения — например, могли перемерзнуть трубы. Нам предстоит большой объем работ по инженерным системам, отделке мест общего пользования и полной замене лифтов. Даже если старые лифты не использовались, спустя два десятилетия никто не даст гарантий их безопасности и работоспособности. Большой блок работ связан и с парковкой, в частности с системой дымоудаления, — рассказала в разговоре с «Реальным временем» руководитель проектной организации Асия Губайдуллина.

Сейчас у здания трехслойная кирпичная кладка, однако состояние наружного декоративного слоя специалисты оценивают как умеренно ограниченно работоспособное. Утеплитель пришел в негодность, есть намокание фасада. Оставлять его в таком виде нельзя. Поэтому там демонтируют наружный слой и заменят его навесным вентилируемым фасадом из керамики. Она будет имитировать кирпич, так что внешне здание «сохранит свой исторический облик».

На придомовой территории обустроят детские и игровые площадки, зоны отдыха, а также специализированные парковочные места для маломобильных групп населения.

Также объект лишится высотной башни. Такое решение еще в 2024 году поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Этот элемент выбивается из архитектурного контекста района и символизирует эпоху хаотичной застройки начала 2000-х.

Точные даты строительства «Реальному времени» не назвали, но заверили, что работы должны начаться уже в этом году

Технически дом готов к заселению

Возведение дома началось еще в 2004 году силами ЗАО «Арх-Идея» под руководством бизнесмена Михаила Гольбрайха. Стройка стартовала без необходимого пакета разрешительной документации, что не помешало девелоперу замахнуться на переменную этажность в 7—8 уровней. Реальный объект имеет мало общего с первоначальными эскизами: застройщик самовольно увеличил высоту здания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация осложнилась юридической уязвимостью покупателей. В отличие от большинства современных долгостроев, где права граждан защищены законом, здесь жилье реализовывалось через механизм инвестиционных соглашений, а не договоров долевого участия (ДДУ). То есть инвестор не может претендовать на статус «обманутого дольщика» и автоматическое получение компенсаций или помощи. По сути, 90 семей и 35 владельцев офисных площадей оказались соинвесторами коммерческого проекта со всеми вытекающими рисками.

Попытки сдать объект в эксплуатацию через суд потерпели фиаско. При этом технически дом почти готов: здесь установлены окна и двери, а все коммуникации, включая газоснабжение, не только подведены к зданию, но и разведены внутри помещений.

Чтобы выйти из ситуации, собственники учредили ЖСК «Маяк». Кооператив взял на себя функции застройщика: предполагается, что достройка будет профинансирована за счет дополнительных взносов самих участников, в то время как Республиканский фонд поддержки дольщиков оказывает необходимое консультационное сопровождение всех процедур достройки.

Несмотря на статус долгостроя, за «однушку» здесь просят 12,5 млн рублей, а за просторное четырехкомнатное жилье — порядка 25 млн.

Квартиру площадью 112,7 «квадрата» продают за 22 млн рублей. И хотя купить такую квартиру в ипотеку пока невозможно, продавцы завлекают покупателей смелыми прогнозами: сразу после сдачи объекта цены взлетят в два раза.

Рената Валеева