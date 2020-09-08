В Казани с 9 сентября изменятся маршруты автобусов №34, №36 и №91

Фото: Денис Гордийко

С 9 сентября в Казани изменятся схемы движения маршрутов автобусов №34, №36 и №91, сообщает мэрия Казани.



Такое решение приняли в Комитете по транспорту, учитывая обращения казанцев и руководства МУП «ПАТП №2» и МУП «ПАТП №4» для определения подходящих маршрутов.

Теперь по маршруту №34 «Жилой массив Ферма-2 — жилой массив Дербышки» автобусы будут следовать в направлении по ул. Советская — ул. Халезова — ул. Парковая, затем — по маршруту. Наименование маршрута тоже изменится: «Жилой массив Ферма-2 — ДК им. Саид-Галиева».

Автобусы №36 «Вещевой рынок — Осиново» на обратном маршруте последуют по ул. Болотникова — ул. Кулахметова, далее — по маршруту.

Автобусы маршрута №91 «ЦУМ — Высокая Гора (АРЗ)» в обоих направлениях будут следовать по ул. Халезова и далее — по маршруту.

В ближайшее время измененную схему движения планируется внести в информационные указатели на остановках «Ж. м. Дербышки», «Магазин «Восток», «ДК им. Саид-Галиева», «Ул. Болотникова» и «Ул. Фрунзе».