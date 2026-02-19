Брата короля Великобритании задержали по делу Эпштейна
Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии
Брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишут «Ведомости».
По данным иностранных СМИ, полиция арестовала экс-принца, которого заподозрили в злоупотреблениях в период работы на официальных должностях.
Маунтбеттен-Виндзор лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021-го, однако дело урегулировали «вне суда». При этом принц отрицал обвинения, которые выдвигали против него.
В феврале Маунтбеттен-Виндзор переехал из своего дома в Виндзоре в поместье Сандрингем в Норфолке.
