Брата короля Великобритании задержали по делу Эпштейна

Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии

Брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишут «Ведомости».

По данным иностранных СМИ, полиция арестовала экс-принца, которого заподозрили в злоупотреблениях в период работы на официальных должностях.

Маунтбеттен-Виндзор лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021-го, однако дело урегулировали «вне суда». При этом принц отрицал обвинения, которые выдвигали против него.

В феврале Маунтбеттен-Виндзор переехал из своего дома в Виндзоре в поместье Сандрингем в Норфолке.

Никита Егоров