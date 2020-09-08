Минниханов и Новак запустили строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак приняли участие в открытии памятного знака в честь запуска строительства в Заинске парогазовой установки мощностью 850 МВт. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Ранее сообщалось, что энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС поставит американская General Electric. Планируется установить газовую и паровую турбины, генераторы и паровой котел-утилизатор.



Работы на объекте выполнит турецкий инженерно-строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (ENKA). Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.