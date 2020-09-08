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Минниханов и Новак запустили строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС

14:38, 08.09.2020 1
Минниханов и Новак запустили строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС
Фото: скриншот google.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак приняли участие в открытии памятного знака в честь запуска строительства в Заинске парогазовой установки мощностью 850 МВт. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС поставит американская General Electric. Планируется установить газовую и паровую турбины, генераторы и паровой котел-утилизатор.

Работы на объекте выполнит турецкий инженерно-строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (ENKA). Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:44
    Своих строителей уже нет? Теперь американцы и турки нам высокотехнологичные производства возводят?
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