Fitch улучшило прогноз по снижению российского ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что ВВП России в этом году снизится на 4,9%. В прошлом прогнозе снижение ожидалось на 5,8%, сообщает ТАСС.



В организации отметили, что спрос потребителей восстанавливается, а фискальная поддержка увеличилась, восстановились цены на нефть: «Чистый объем торговли внесет положительный вклад в рост экономики в 2020 году, поскольку сокращение импорта перевешивает падение экспорта, последовавшее за сделкой ОПЕК + и сокращением добычи нефти».

Активность в сфере услуг возросла, несмотря на июльское снижение деловой активности в сфере производства. Государственные антикризисные бюджетные меры предотвратят ухудшение ситуации на рынке труда и защитят доходы граждан. Они составляют около 3,5% ВВП.

Так как усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным, к докарантинному уровню ВВП России вернется лишь к началу 2022 года. Торговый баланс в 2021—2022 годах обещает быть отрицательным из-за ограничений ОПЕК+ по объемам экспорта нефти. В то же время рост импорта будут поддерживать как укрепление рубля, так и высокий внутренний спрос.

К концу 2022 года в агентстве ожидают временного ускорения инфляции до 3,9% после недавнего резкого ослабления рубля. Еще, по словам экспертов, у Банка России есть больше возможностей для снижения ставок в дальнейшем. Это объясняется понижением реальной нейтральной ставки ЦБ РФ с 2—3% до 1—2% в июле.

Напомним, Fitch улучшило прогноз цены на нефть на этот год до 41 доллара.

