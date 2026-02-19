Новости общества

Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Зиганшина

10:40, 19.02.2026

Он обещал оправдать доверие раиса республики

Фото: Артем Дергунов

Полномочия Азата Зиганшина как депутата досрочно прекратили в Госсовете республики. В январе он возглавил Минэкологии Татарстана, сменив Александра Шадрикова. В своей речи Зиганшин поблагодарил руководство республики за оказанное доверие.

— Все силы и внимание приложу, чтобы оправдать доверие раиса, — сказал Зиганшин о своем назначении на должность министра экологии Татарстана, чьи слова передает корреспондент «Реального времени».

Ему также вручили благодарственное письмо Госсовета Татарстана за работу депутатом в республиканском парламенте.

Ранее Зиганшин заявлял, что планирует закончить рекультивацию иловых полей, досрочно начать экореабилитацию Ноксы и завершить расчистку Мелекески, внести в федеральный проект шламоотвал в Нижнекамске и свалку в Нурлатах.

Никита Егоров

