Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Зиганшина
Он обещал оправдать доверие раиса республики
Полномочия Азата Зиганшина как депутата досрочно прекратили в Госсовете республики. В январе он возглавил Минэкологии Татарстана, сменив Александра Шадрикова. В своей речи Зиганшин поблагодарил руководство республики за оказанное доверие.
— Все силы и внимание приложу, чтобы оправдать доверие раиса, — сказал Зиганшин о своем назначении на должность министра экологии Татарстана, чьи слова передает корреспондент «Реального времени».
Ему также вручили благодарственное письмо Госсовета Татарстана за работу депутатом в республиканском парламенте.
Ранее Зиганшин заявлял, что планирует закончить рекультивацию иловых полей, досрочно начать экореабилитацию Ноксы и завершить расчистку Мелекески, внести в федеральный проект шламоотвал в Нижнекамске и свалку в Нурлатах.
