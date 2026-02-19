Часть Приволжского района Казани останется без воды из-за подключения ЖК к водопроводу
Под отключение попадут жилые дома на 10 улицах и по 13 адресам Оренбургского тракта
В Приволжском районе в связи с переврезкой переложенного участка водопровода по улице 33-й Военный городок будет временно прекращено водоснабжение, сообщил казанский «Водоканал».
Отключение продлится с 09:00 25 февраля 2026 года до 12:00 26 февраля 2026 года.
Воды не будет по следующим улицам: Бутырская, территория Военный городок — 33, Красноуральская, Майская, Майский переулок, Матроса Железняка, Рашита Салахова, Селекционная, Шишкина, Ярдем.
Также водоснабжение отключат по адресам на Оренбургском тракте: 24а, 24б, 24в, 22, 22а, 22б, 22в, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».