В Казани утвердили проект планировки жилого массива на 23,3 тыс. человек рядом с Вознесенским трактом

В планах — строительство восьми домов высотой в 21—45 этажей, детсадов и школ

Фото: Артем Дергунов

В Казани утвердили проект планировки нового жилого массива на 23,3 тыс. человек рядом с Вознесенским трактом. Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки опубликовано на сайте мэрии.

Массив площадью 101,3 га появится в Советском районе. На юге он будет граничить с проездом №29, на западе — с территориями «Новое Вознесение» и «Южный парк». Застройку осуществляют в два этапа. Общая площадь многоквартирного жилья должна составить 700 тыс. кв. м, всего построить собираются восемь домов высотой в 21-45 этажей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В перечень объектов, которые предлагают разместить на территории массива, вошли:

культурно-досуговый центр;

физкультурно-оздоровительный комплекс;

база по прокату сезонного спортивного инвентаря;

шесть дошкольных организаций суммарно на 1 920 мест;

три общеобразовательные организации суммарно на 4 226 мест.

Жилой массив точно будет востребован: две трети казанцев нуждается в улучшении жилищных условий, заявил в разговоре с «Реальным временем» вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Все зависит именно от качества: насколько он будет благоустроен, насколько эргономичными и красивыми будут квартиры, какое будет благоустройство... Купят в любом случае, потому что потребность в улучшении условий огромная. Кроме того, Казань является городом-агрегатором, к нам очень много переезжают из других регионов. Также не забываем, у Казани есть неформальное название — город студентов. К нам приезжают студенты со всей России, и большая часть из них остается, — рассказал он.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина