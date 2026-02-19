Казань вошла в десятку самых «золотых» городов

Золотой запас горожан составил 494,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Казань заняла девятую строчку в рейтинге городов России по «Индексу золотого города». На каждую тысячу жителей здесь пришлось 13,3 грамма золота, а золотой запас горожан составил 494,4 млн рублей, следует из результатов исследования аналитического центра SOKOLOV.

Лидером рейтинга в 2025 году стал Санкт-Петербург. На каждую тысячу петербуржцев здесь пришлось 36,6 грамма золота. Это больше, чем в любом другом крупном городе страны. В денежном выражении «золотой запас» жителей Северной столицы составил 2,4 млрд рублей, исходя из общего объема приобретенного золота и стоимости одного грамма.

На втором месте расположилась Москва. Жители столицы за последний год купили золота всего на 0,5 грамма меньше, чем петербуржцы, — 36,1 грамма. При этом именно Москва стала абсолютным лидером по объему покупок в деньгах — суммарный золотой запас москвичей достиг 5,7 млрд рублей.

Воронеж расположился на третьем месте: его индекс составил 24,5 грамма золота на тысячу жителей, а золотой запас составил 455,6 млн рублей. В топ-5 также вошли Калининград (23,6 г) и Волгоград (16,8 г), в которых жители владеют 224,5 млн и 383,1 млн рублей в золотом эквиваленте соответственно.

Никита Егоров