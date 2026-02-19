В Казани показали эскизы будущей третьей очереди набережной Кабана

Первую часть проекта планируют начать в 2026 году

Фото: взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

Власти Казани показали, как благоустроят набережную Кабана. О старте работ объявили мэр города Ильсур Метшин и директор «Института развития городов РТ» Наиля Нагуманова.

взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

Как сообщила пресс-служба мэрии, работы охватят участок от ул. Назарбаева до памятника Марджани. Реновация береговой линии завершит формирование единого пешеходного маршрута вокруг озера.

взято из телеграм-канала "Мэрия Казани"

Строительство пройдет в два этапа. В 2026 году благоустроят нижний ярус набережной — здесь появится променад у воды, спуски и смотровая площадка по ул. Кунче. В 2027-м обновят верхний ярус: расширят пешеходные зоны, реорганизуют движение, оборудуют амфитеатр на пересечении ул. Марджани и Ахтямова и смотровые площадки.

Ранее сообщалось, что на озере также появится новый фонтан.

Никита Егоров