В Казани показали эскизы будущей третьей очереди набережной Кабана
Первую часть проекта планируют начать в 2026 году
Власти Казани показали, как благоустроят набережную Кабана. О старте работ объявили мэр города Ильсур Метшин и директор «Института развития городов РТ» Наиля Нагуманова.
Как сообщила пресс-служба мэрии, работы охватят участок от ул. Назарбаева до памятника Марджани. Реновация береговой линии завершит формирование единого пешеходного маршрута вокруг озера.
Строительство пройдет в два этапа. В 2026 году благоустроят нижний ярус набережной — здесь появится променад у воды, спуски и смотровая площадка по ул. Кунче. В 2027-м обновят верхний ярус: расширят пешеходные зоны, реорганизуют движение, оборудуют амфитеатр на пересечении ул. Марджани и Ахтямова и смотровые площадки.
Ранее сообщалось, что на озере также появится новый фонтан.
