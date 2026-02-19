За год из Татарстана выдворили больше 2,3 тыс. незаконных мигрантов

Показатель снизился на 44% по сравнению с 2024-м

В 2025 году из Татарстана выдворили 2,3 тыс. незаконных мигрантов, что на 44% меньше по сравнению с 2024-м (4,1 тыс.). Для 4 тыс. иностранцев в прошлом году закрыли въезд в страну, доложил на сессии Госсовета республики глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов.

— С начала прошлого года в республику въехало 107 тыс. иностранцев. По их числу мы заняли 4-е место по стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В прошлом году реформирована деятельность, без суда выдворение незаконным граждан, выдворено более 2 тысяч, 4 тысяч запретили въезд, — передает слова Сатретдинова корреспондент «Реального времени».

Также глава МВД по республике озвучил показатели преступности, связанной с мигрантами. По его словам, количество незаконных деяний, совершенных иностранцами, в общем массиве составило 4%, что «не оказало существенного влияния на оперативную обстановку». Треть от совершенных преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 20% — с кражами.

Никита Егоров