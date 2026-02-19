Около нового театра Камала в Казани появится светомузыкальный фонтан

Проектирование займет 6-7 месяцев

Фото: Артем Дергунов

Напротив нового театра Камала в Казани появится светомузыкальный фонтан. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на презентации проекта третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. По его словам, проектирование займет 6-7 месяцев.

— Еще одна важная деталь: на видео пока нет, но в наших планах — я говорю об этом впервые — мы фонтан хотим сделать вот напротив театра, здесь, и это будут самые современные технологии. Это требует времени проектирования — порядка шести-семи месяцев изготовления оборудования со смотровой площадкой, которая будет. Возможность, безусловно, есть: театры смогут наслаждаться этим видом, но я думаю, еще более интересный вид и днем, и вечером, когда этот фонтан будет на фоне самого здания театра, — сказал градоначальник.

Он отметил, что работа по проектированию только началась. Каким он будет — это вопрос проекта, резюмировал Метшин.

Ранее сообщалось, что памятник нефтяникам Лениногорска претендует на включение в реестр ОКН.

Никита Егоров