118,5 млн рублей направят на преображение «Полукамушек» в Зеленодольске
Главстрой Татарстана потратит почти 700 миллионов на преображение девяти парков и общественных пространств
Главстрой Татарстана объявил о старте масштабного проекта по благоустройству общественных пространств в республике. Контракт предусматривает комплексное обновление нескольких значимых объектов в различных городах региона. Стоимость работ составит 676,2 млн рублей.
В рамках проекта планируется благоустройство следующих территорий:
- Парк на территории ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» (педиатрический стационар Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром) — 100 млн рублей. Здесь создадут «Сад детства» и павильон-ротонду.
- Парк «Малыш» (1-я очередь), г. Лениногорск, — 100 млн рублей. Планируется реконструкция с созданием детской площадки и зоны отдыха.
- Развитие улиц Вокзальной и Ометова (2-я очередь), г. Агрыз, — 40 млн рублей. Проект включает модернизацию пешеходной инфраструктуры.
- «Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» (2-я очередь), г. Арск, — 42 млн рублей. Цель — сохранение культурного наследия и создание комфортной среды.
- Квантовый бульвар (2-я очередь), г. Иннополис, — 90,6 млн рублей. Предусмотрено развитие современного общественного пространства.
- Верхний променад берега Свияги (2-я очередь), с. Свияжск, — 14,485 млн рублей. Работы затронут благоустройство береговой территории.
- «Полукамушки» — исторический квартал Зеленодольска (2-я очередь), г. Зеленодольск, — 118,5 млн рублей. Проект направлен на обновление городской среды и сохранение исторического облика квартала.
- Пейзажный парк «Камашево» (2-я очередь), г. Менделеевск, — 50,7 млн рублей. Планируется развитие парковой зоны.
- Комплексное развитие улицы Ленина (от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова, 2-я очередь), г. Чистополь, — 120 млн рублей. Проект перезапустит центральную ось города.
Все работы должны быть завершены до 31 октября 2026 года. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан
