В аэропорту Казани задержали восемь рейсов

Самолеты ряда направлений вылетят в столицу республики на 1 час позже

Фото: Динар Фатыхов

В казанском аэропорту задержано восемь рейсов на вылет и прилет. Самолеты ряда направлений вылетят в столицу республики на 1 час позже, чем планировалось, следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Конкретно на вылет задержано три рейса: в Уфу — на 30 минут, в Нальчик и Москву — на 1 час, а в Магнитогорск — на 1 час 30 минут. На прилет задержали два рейса из столицы России: один на 30 минут, второй — на 1 час.

Также самолеты по маршруту Хургада — Казань и Магнитогорск — Казань прилетят в столицу республики на час позже.

Никита Егоров