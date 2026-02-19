В аэропорту Казани задержали восемь рейсов
Самолеты ряда направлений вылетят в столицу республики на 1 час позже
В казанском аэропорту задержано восемь рейсов на вылет и прилет. Самолеты ряда направлений вылетят в столицу республики на 1 час позже, чем планировалось, следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.
Конкретно на вылет задержано три рейса: в Уфу — на 30 минут, в Нальчик и Москву — на 1 час, а в Магнитогорск — на 1 час 30 минут. На прилет задержали два рейса из столицы России: один на 30 минут, второй — на 1 час.
Также самолеты по маршруту Хургада — Казань и Магнитогорск — Казань прилетят в столицу республики на час позже.
Ранее сообщалось, что с казанского аэропорта требуют 80 млн за ДТП с участием пассажирского самолета.
