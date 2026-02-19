Где факт игры важнее счета: «Крылья Барса» сыграли с соперниками из Турции

Первая игра завершилась в пользу гостей, во втором матче хозяева взяли реванш

«Крылья Барса» играют с «Багджилар беледиеси» . Фото: Роман Хасаев

В казанском «Баскет-холле» состоялась первая из двух товарищеских международных игр по баскетболу на колясках. В гости к двукратным чемпионам России — команде«Крылья Барса» из Казани приехал клуб «Багджилар беледиеси» из Стамбула. Игра завершилась со счетом 84:62 в пользу турецкой команды. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Это прекрасный матч, за который необходимо поблагодарить «ТАИФ» и всех причастных»

Впервые за долгое время «Баскет-холл» собирал болельщиков на игру подобно ручейкам, а не бурным потоком, как обычно бывает во время матчей «УНИКСа». Баскетбол на колясках, несмотря на 15-летнюю историю существования в Казани и двухлетнюю историю доминирования «Крыльев Барса» на российской арене, пока вид спорта малознакомый для местного болельщика.

В числе почетных гостей был вице-консул Республики Турция в Татарстане Джанкат Шамиль Оруч, который, старательно подбирая русские слова, прокомментировал: «Это прекрасный матч, за проведение которого я хочу поблагодарить компанию «ТАИФ», Министерство спорта и всех людей, причастных к организации матча. Первый раз наша команда из Стамбула по баскетболу на колясках была в Казани и сразу же участвовала в международном мероприятии, увидела этот впечатляющий зал, родной дом такой известной команды, как УНИКС. Представители нашей команды поблагодарили хозяев за прекрасный прием и гостеприимство».



Вице-консул Джанкат Шамиль Оруч (второй справа) с турецкими болельщиками . Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Новые костюмы «барсов» и исполнение гимнов

На второй вопрос Джанкат Шамиль Оруч отвечал уже с помощью переводчицы и поздравил соотечественников и мусульман Татарстана с наступлением священного месяца Рамадан.

Турецкие спортсмены пока еще не держат уразу, иначе им было бы вдвойне сложнее, поскольку они прибыли на игру в сильно усеченном составе — из семи полевых игроков. Наряду с этим, в глаза бросилась новая игровая форма «Крыльев Барса», которые к привычному обмундированию зеленого цвета присоединили очень стильные костюмы и футболки черного цвета.

Поначалу все были в спортивных костюмах, кроме главного тренера команды Сергея Чистова, но на церемонию исполнения государственных гимнов Турции и России все «барсы» в полном составе вышли в черном.

Кстати, находившийся на игре главный тренер сборной России по баскетболу на колясках Дмитрий Оленевский пояснил в интервью нашему изданию, что возвращение российских паралимпийцев может происходить по двухступенчатой системе. Пока на старты допущены представители пяти национальных федераций, которые самостоятельно входят в международный Паралимпийский комитет. Остальные же, включая баскетбол на колясках, являются подразделениями мультиспортивных федераций, и те же баскетболисты вернутся на международную спортивную арену после представителей классического баскетбола и стритбола.



Когда жена супруга судит

Баскетболисты «Крыльев Барса» с самого начала игры с «Багджилар беледиеси» столкнулись с проблемами техники. Капитан и признанный бомбардир казанской команды Василий Кочетков дважды мазал из-под кольца в одной из атак. Не «летело» у его напарника по роли центрового Всеволода Салина. Немного лидировав в начале матча, казанцы потихоньку начали уступать инициативу. Главный тренер заявил, что казанцам не хватает международного опыта, того самого, при котором привычного к матчам высокого накала спортсмена атмосфера заводит, а непривычного — давит. К примеру, Александра Иванова, который привык к площадке «Баскет-Холла» в плане того, что он входит в группу преданных болельщиков «УНИКСа», и часто посещает его матчи, располагаясь на краю игровой площадки у фанатской трибуны. И это все давило. Тут еще случился день рождения, и вызванное этим событием желание проявить себя перед болельщиками. Или же Рустам Рахманкулов, боец с опытом СВО, который во время сражения получил тяжелое минно-взрывное ранение, но сделал все, чтобы вернуться к активной жизни, став одним из членов программы фонда «Защитники Отечества».

Кристина Кочеткова не давала спуска никому Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Помимо родных, на этой игре у него была персональная болельщица Гузель Удачина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане. Рахманкулов был в числе интервьюеров нашего издания, скупо и размеренно рассказывая в конце 2024 года о том, что «мои братья сейчас на СВО, как были, так и остаются там». Он все это время потихоньку осваивал спортивную коляску, затем восстанавливал навыки игры в баскетбол, успел внести личный вклад в прошлогоднее чемпионство, а тут накал международного матча.

Или же ветераны «Крыльев Барса» Игорь Самарцев и Динар Камалиев, которых отмечал Дмитрий Оленевский наряду с экс-капитаном Русланом Кожевниковым и нынешним капитаном Василием Кочетковым. Кстати, у Василия Кочеткова должно было быть меньше всего проблем с психологическим давлением, поскольку он прошел школу профессионального баскетбола. Но, как и на проходящей Олимпиаде в Италии, где бывают любопытные сюжеты, когда вместе соревнуются мексиканские горнолыжники, мама и сын, так и у Кочеткова в этом матче был собственный экзамен: в составе судейского трио находилась его супруга Кристина Кочеткова.

Баскетбол на колясках, как часть проекта «Защитники Отечества»

ВИП-болельщики: Салават Фарахутдинов, Ильдар Садриев, Эльвира Зарипова, Гузель Удачина, Алексей Созинов (слева-направо). Реальное время / realnoevremya.ru

В отличие от частных мультиспортивных клубов, таких как знаменитые «Галатасарай» или «Фенербахче», с которыми «Багджилар беледиеси» успешно конкурирует в турецкой Суперлиге, наши гости полностью поддерживаются местными муниципальными властями, ориентированными на политику социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями.

Тут мы снова находим пересечение с программой государственной поддержки, которую осуществляет Татарстан в рамках работы федерального фонда «Защитники Отечества». Его региональный руководитель Гузель Удачина рассказала о ряде подобных спортивных проектов. Помимо «Крыльев Барса», среди них были команды по хоккею и мини-футболу.

Реванш необходимо ожидать в Кубке России и чемпионате страны

Уже после начала СВО совместно с Минспорта Татарстана создавались спортивные команды по следж-хоккею. Причем это и команда «Татсиб», созданная для решения больших спортивных задач в этой дисциплине паралимпийского спорта, а также коллектив, укомплектованный на базе ветеранов СВО, основной задачей которого является социальная адаптация инвалидов Специальной военной операции. Они также могут выбрать футзал и волейбол сидя, где уже есть две команды Казани и Закамского региона. В этом плане баскетбол на колясках, кстати, один из самых дорогостоящих и сложных, поскольку путь вхождения инвалида в спорт может занимать несколько лет, необходимых на переучивание с езды на обычной коляске на спортивную. А еще работа над физической формой и освоение баскетбольной техники. Спортивные коляски делаются индивидуально, хотя есть риск, что желание потенциального баскетболиста может исчерпаться, а дорогостоящую коляску уже никуда не денешь.

Борьба за мяч начинается с... поиска мяча. Реальное время / realnoevremya.ru

Это уже размышления наставника сборной Дмитрия Оленевского, под ведомством которого несколько любительских команд и только четыре команды, которые стоят на рельсах развития профессионального баскетбола на колясках. Ветераны из Тюмени, многолетние лидеры этого вида спорта из Питера, активно развивающийся проект в Ханты-Мансийском АО и Казань, которая с момента, когда клуб взяла под крыло компания «ТАИФ», опередила остальных в достижении спортивных результатов. «Крылатые барсы» продолжают развиваться, уже после чемпионского сезона в его игровом составе появились Марсель Шигапов и Таисия Афанасьева, которые увеличивают глубину состава. Помимо социальной значимости, тут необходимо сказать о спортивной составляющей, поскольку с этого сезона казанской команде необходимо будет участвовать и разновидности баскетбола на колясках 3х3, турниры по которому ранее носили любительский характер, а сейчас поднялись на профессиональный уровень. Казанцы готовы заявить две команды и теперь могут рассчитывать на два чемпионства и два Кубка по итогам сезона.

Во втором матче, состоявшемся уже на родной площадке спорткомплекса «Тулпар», казанцы взяли реванш со счетом 69:65. Последние два очка казанским крылышкам принесла Таисия Афанасьева.

Пополнение в семействе «крылатых барсов» Таисия Афанасьева . Реальное время / realnoevremya.ru

Мы уже писали, что она появилась в заявке команды, ранее уже будучи в ней, но не играя, а просто тренируясь. Как известно, в России нет женского баскетбола на колясках, и подчас девушки играют за мужские команды, что снижает балльность игрока на площадке, также, как это бывает в случае с молодым игроком. С этого сезона облагородился и состав казанской команды, которой теперь предстоит продолжить подготовку к мартовскому розыгрышу очередного Кубка России, пока еще ни разу не завоеванного, и в апреле вступить в борьбу за третий титул чемпионов страны.

