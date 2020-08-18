Итоги дня: гибель российского генерала в Сирии, дивиденды «Татнефти», вакцина для татарстанцев
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 августа.
- В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор, его имя не уточняется. Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
- Компания «Автодор-Инвест» заплатит за 114,7 млн рублей за выполнение комплекса предпроектных работ по строительству скоростной трассы Казань — Екатеринбург в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток». «Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа — Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны», — говорится в техническом задании тендера.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция организовала координационный совет для захвата власти. По его словам, оппоненты создали новый «элемент», который призван «убаюкать» власти и в особенности силовые структуры, но это — «ширма».
- В Роспотребнадзоре России заявили, что в Татарстане коллективный иммунитет к вирусу есть уже у 20% жителей. Во Всемирной организации здравоохранения в ответ на исследование сообщили, что коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Москву на Дни республики. В Химкинском кладбище он принял участие в открытии памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури. Затем он возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату и открыл в Третьяковской галерее выставку «Шедевры из Казани.
- Временный инфекционный госпиталь при Республиканской клинической больнице закрылся. При этом больные коронавирусом остаются долечиваться в госпитале.
- Член Общественной палаты России Султан Хамзаев сообщил, что для борьбы с COVID-19 необходимо оставлять в действии запрет на кальянные. В Роспотребнадзоре Татарстана положительно оценили это предложение оставлять в действии запрет на кальянные до конца года.
- В июле у россиян на 13,7% вырос объем «свободных денег» (индекс «свободных денег», ИСД) по сравнению с июнем и составил 28,3 тыс. рублей. Это максимальная отметка для данного периода за последние годы.
- Роспотребнадзор Татарстана откорректировал план профилактических прививок против гриппа. По планам, необходимо охватить иммунизацией 60% населения Татарстана — это 2 341 733 человека. Их них 607 095 — это дети. Первая партия вакцины ожидается до 31 августа.
- Совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды 100% прибыли за первую половину 2020 года — по 9,94 рубля на акцию. Таким образом, компания может выплатить 23,12 млрд рублей.
- В казанском поселке Залесный сотрудники МЧС сегодня ночью спасли двоих взрослых и двоих детей от домашней кошки. По сообщению заявителя, взрослые и дети не могли выйти из комнаты из-за агрессивного животного, которое бросалось на них. Спасатели в итоге поймали животное и поместили его на балкон.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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