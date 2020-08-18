Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Оппозиция организовала координационный совет для того, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, оппоненты создали новый «элемент», который призван «убаюкать» власти и в особенности силовые структуры, но это — «ширма».

«Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — передает «РИА Новости» слова Лукашенко.

Вчера белорусская оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета по передаче власти. В списке оказались 36 человек — общественные деятели, бизнесмены, оппозиционные политики, журналисты республики.

