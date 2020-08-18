Совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды 100% прибыли за первую половину 2020 года

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефти»

Совет директоров ПАО «Татнефть» провел совещание, на котором было принято решение рекомендовать акционерам направить на дивиденды по 9,94 рубля на акцию. Таким образом, компания может выплатить 23,12 млрд рублей.

Это составляет почти 100% прибыли за первую половину 2020 года.

«Выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2020 года:

а) по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции;

б) по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции», — говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость акций обоих видов составляет 1 рубль.

Напомним, что чистая прибыль «Татнефти» по итогам полугодия снизилась в 4 раза и составила 23,1 млрд рублей.