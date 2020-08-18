Директор программы ВОЗ: коллективного иммунитета недостаточно для победы над коронавирусом

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Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус. Необходимо принимать меры для ограничения распространения COVID-19, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По его словам, глобальное население еще не достигло такого уровня иммунитета, который позволил бы остановить заболевание: «Мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых уже можно говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19. В Татарстане иммунитет к вирусу есть уже у 20% жителей.