В июле у россиян стало больше «свободных денег»

В июле у россиян на 13,7% вырос объем «свободных денег» (индекс «свободных денег», ИСД) по сравнению с июнем и составил 28,3 тыс. рублей. Это максимальная отметка для данного периода за последние годы, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Аналитики объясняют рост индекса фактором ослабления отложенного спроса: в июле россияне стали активно экономить, стремясь нарастить сократившиеся за прошлые месяцы сбережения.

Исследование холдинга основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах РФ с населением более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что рынок кредитных карт в Татарстане обвалился вдвое.

