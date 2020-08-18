Больные коронавирусом остаются долечиваться в закрывающемся ковидном госпитале РКБ в Казани

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как проходит закрытие временного инфекционного госпиталя при Республиканской клинической больнице. Больные коронавирусом остаются долечиваться в госпитале.



По словам спикера, закрытие госпиталя в РКБ — серьезный процесс, который начинается от прекращения туда госпитализаций пациентов, дальше идет выписка пациентов или их перевод в другие медорганизации, и заканчивается подготовкой госпиталя к плановой работе.

«Поэтому сегодня мы переориентировали потоки с РКБ на инфекционную больницу. РКИБ сегодня работает как провизор по Казани и центральному округу. В РКБ сейчас проводится работа по лечению пациентов, которые в этом нуждаются. Мы пока не говорим о том, что РКБ сейчас закрылась, больница продолжает работать, но после того, как пациенты будут долечены, она перейдет в режим плановой помощи. Что касается остальных госпиталей, мы уже говорили о том, что госпиталь ветеранов войн ведет такую работу и готов будет открыться в ближайшее время. И в ближайшей перспективе планирует открыться 16-я больница», — сообщил Жаворонков.

Ранее Минздрав РТ сообщил, что временный инфекционный госпиталь при Республиканской клинической больнице закрылся.

