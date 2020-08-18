Каждый пятый татарстанец уже имеет иммунитет к коронавирусу

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В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых уже можно говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19. В Татарстане иммунитет к вирусу есть уже у 20%.

Такой же процент в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, передает «РИА Новости».

Ведомство проводит тесты на антитела в 23 регионах, еще в трех исследования завершены. Во всех 26 субъектах обследовано примерно по 2 800-3 200 человек, уточнили в пресс-службе. Всего сделано более 70 тысяч исследований.