Вакцинация в Татарстане — 2020: массовых прививок от коронавируса не будет

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / «РИА Новости» (rbc.ru)

Беременных призывают не игнорировать вакцину

В рамках масштабной вакцинации татарстанцев против гриппа иммунизацией планируют охватить 60% населения республики, всего 2 341 733 человека — 607 095 детей и 1 734 637 взрослых, рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Среди взрослых планируется привить около 47 тысяч студентов, почти 38 тысяч медработников, 91 тысячу работников образования. Роспотребнадзор призывает привиться от гриппа и около 9 тысяч беременных женщин — они считаются группой риска по этому заболеванию. Им прививку можно делать только во втором и третьем триместрах беременности. Порядка 390 тысяч потенциальных получателей вакцин — это больные хроническими заболеваниями (например, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом или с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта). Традиционно на прививочные пункты призываются татарстанцы старше 65 лет.

Вакцина, которую так ждут в Татарстане, содержит штаммы, актуальные для нынешнего сезона. Это два вируса гриппа А — H1N1 (наш обычный подтип 2009 года), H3M2 (штамм «Гонконг») и грипп B (штамм «Вашингтон»).

В прошлом году на рынок вышла четырехвалентная вакцина, в ней есть еще один вирус гриппа B — штамм «Пхукет». Все четыре этих компонента вакцины ВОЗ рекомендовала внести в состав препарата на этот сезон — прогнозируется, что именно эти штаммы будут циркулировать осенью в мире.

В рамках вакцинации против гриппа иммунизацией планируют охватить 60% населения республики: 607 095 детей и 1 734 637 взрослых, рассказала Любовь Авдонина. Фото tatar-inform.ru

Прививка у метро, на избирательном участке и прямо на работе

Основной объем прививочной кампании нужно успеть провести в течение сентября. В крайнем случае, говорит Авдонина, нужно сделать это в начале октября — до того, как взметнется волна сезонного гриппа.

Ожидается, что первая партия вакцины придет в республику уже до 31 августа. Пока есть данные, что в этой партии придут порядка 40% от необходимого количества детских препаратов («Ультрикс» и «Совигрипп»), и порядка 30% — взрослых («Совигрипп»).

Роспотребнадзор утверждает, что вакцинацию организуют так, чтобы прививку можно было сделать максимально удобно и доступно. Обещают организовать мобильные комплексы около станций метро. Прорабатывается вопрос организации медицинских кабинетов на избирательных участках, чтобы прививку смогли сделать те, кто придет на выборы 11, 12 и 13 сентября.

А еще РПН задумался над тем, чтобы организовать выезд мобильных бригад медиков на крупные предприятия. Поэтому Авдонина обратилась к руководителям предприятий, чтобы сформировать списки желающих провакцинироваться уже сейчас — чтоб все было готово к прививочной кампании.

Роспотребнадзор утверждает, что вакцинацию организуют так, чтобы прививку можно было сделать максимально удобно и доступно. Фото mos.ru

Вероятности массовой вакцинации от коронавируса в этом году нет

Осень осложнится не только гриппом, но и другими традиционными сезонными инфекциями. На те 60 миллионов рублей, которые Минздрав России выделил Татарстану, будет закуплена не только вакцина от гриппа, но и от пневмококковой, менингококковой инфекции, коклюша и ветряной оспы.



«Прежде всего мы нацелены на пневмококковую пневмонию, которая тоже дает высокую летальность и осложнения. Поэтому мы призываем прививаться от пневмококка — детям, лицам 65+, лицам с хроническими заболеваниями. Также мы настраиваем наших жителей на максимальную активность в части вакцинирования против гриппа», — говорила Авдонина 29 июля.



А что касается долгожданной вакцины от коронавируса, о которой так много говорится в последнее время, то Роспотребнадзор не советует особо обнадеживаться — по крайней мере, нынешней осенью.

Сегодня на пресс-конференции она объяснила почему: дело в том, что нормативных документов о включении массового вакцинирования в массовые формы пока нет. Список прививок, порядок и кратность вакцинирования, информация об обязательном к иммунизации контингенте — все это включается в ФЗ об иммунопрофилактике и в Приказ Минздрава о национальном календаре прививок. Вакцина от коронавируса пока в этих документах не фигурирует.

— Пока нет нормативных документов. И нет вероятности того, что они выйдут к концу нынешнего года, поскольку вакцина еще не вступила в финальный этап клинических испытаний. Поэтому в первую очередь мы говорим о том, что мы вакцинируем людей против гриппа, и именно этим мы будем заниматься в ближайшие два месяца.

Список прививок, порядок и кратность вакцинирования, информация об обязательном к иммунизации контингенте — все это включается в ФЗ об иммунопрофилактике и в Приказ Минздрава о национальном календаре прививок. Вакцина от коронавируса пока в этих документах не фигурирует. Фото vesti.ru

12,5 миллиарда, чтобы привить всю страну

Напомним, еще в конце июля Владимир Путин собирал совещание, специально посвященное предстоящему осенне-зимнему сезону заболеваемости. Эксперты предупреждают и напоминают, что в этом году с нами одновременно будут и грипп, и коронавирус. При этом если кто-то ухитрится одновременно заболеть и COVID-19, и гриппом, то течение болезни рискует сильно осложниться, даже у людей, «официально» не входящих в группу риска. Поэтому-то медики и Роспотребнадзор настроены на то, чтобы привить от гриппа максимально возможное количество россиян.

Федеральный «план» по прививкам от гриппа — не менее 60% населения в целом, не менее 75% — в группах риска. На закупку вакцин против гриппа и других сезонных заболеваний в бюджете заложены 12,5 млрд рублей.



Естественно, президент страны указал, что принцип добровольности в вакцинации от гриппа должен соблюдаться неукоснительно — но просветительская и разъяснительная работа должна вестись постоянно, чтобы люди понимали, насколько важно именно в этом году максимально обезопасить себя хотя бы от гриппа.



Людмила Губаева