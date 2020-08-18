Новости общества

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре Татарстана оценили предложение не открывать кальянные

12:55, 18.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре Татарстана оценили предложение не открывать кальянные
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре Татарстана положительно оценили предложение оставлять в действии запрет на кальянные до конца года.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, ограничение курения табака укрепит запрет в части курения кальяна в общепите.

«Для таких учреждений должны быть отдельные помещения: это может быть чисто кальянная, и они не должны находиться в жилом доме или в объектах общественного питания. Поэтому объекты общественного питания будут освобождены от кальянов. Есть уже и поправки в Кодекс административных правонарушений, это добавляется и в том числе к деятельности Роспотребнадзора в плане контроля», — сказала Авдонина.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что депутаты от Татарстана в Госдуме уже поднимали вопрос о запрете кальяна в общепите на регулярной основе.

Напомним, что член Общественной палаты Султан Хамзаев подготовил предложение для Минздрава РФ по профилактике коронавируса. Он считает, что для борьбы с COVID-19 необходимо оставлять в действии запрет на кальянные.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем