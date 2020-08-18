В Роспотребнадзоре Татарстана оценили предложение не открывать кальянные

В Роспотребнадзоре Татарстана положительно оценили предложение оставлять в действии запрет на кальянные до конца года.



По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, ограничение курения табака укрепит запрет в части курения кальяна в общепите.



«Для таких учреждений должны быть отдельные помещения: это может быть чисто кальянная, и они не должны находиться в жилом доме или в объектах общественного питания. Поэтому объекты общественного питания будут освобождены от кальянов. Есть уже и поправки в Кодекс административных правонарушений, это добавляется и в том числе к деятельности Роспотребнадзора в плане контроля», — сказала Авдонина.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что депутаты от Татарстана в Госдуме уже поднимали вопрос о запрете кальяна в общепите на регулярной основе.

Напомним, что член Общественной палаты Султан Хамзаев подготовил предложение для Минздрава РФ по профилактике коронавируса. Он считает, что для борьбы с COVID-19 необходимо оставлять в действии запрет на кальянные.

