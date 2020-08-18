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В Казани сотрудники МЧС спасли двоих детей и взрослых от агрессивной кошки

09:13, 18.08.2020
В Казани сотрудники МЧС спасли двоих детей и взрослых от агрессивной кошки
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сотрудники МЧС спасли двоих взрослых и двоих детей от нападений домашней кошки.

Сегодня около половины третьего ночи спасатели выехали по вызову в поселок Залесный. По сообщению заявителя, люди не могли выйти из комнаты из-за агрессивной кошки. Животное бросалось на взрослых и детей.

Сообщалось, что кошка создавала угрозу жизни. По прибытию спасатели поймали животное и поместили его на балкон.

Ранее в Нижнекамске спасли кошку, которая залезла под капот автомобиля и лишилась лапы.

Общество Татарстан
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