Рустам Минниханов открыл в Третьяковской галерее выставку, приуроченную к 100-летию ТАССР

Сегодня в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии выставки работ авангардистов «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выставка расположена в Третьяковской галерее и приурочена к 100-летию ТАССР. Минниханов напомнил, что казанская история формирования коллекции искусства эпохи модерна и авангарда начинается с 1920 года.

На открытии выставки присутствовали также помощник президента России Владимир Мединский и первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

Выставка работ авангардистов в Третьяковской галерее продлится до 1 ноября.

Напомним, что сегодня Минниханов в рамках Дней Татарстана в Москве принял участие в открытии памятника советским разведчикам и возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату.

