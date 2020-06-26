Главное о коронавирусе на 26 июня: «антиковидная» организация голосования, новое российское лекарство

В колониях Татарстана разрешили свидания

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 39 — контактные. 18 человек госпитализированы, 22 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (19 человек) и Набережных Челнах (9 человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 4 390 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 215 человек, в том числе 52 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 14. На лечении остается 1 161 человек.



В исправительных колониях Татарстана разрешили краткосрочные свидания «за стеклом».

В республике идет голосование по поправкам к Конституции. Избирательные участки оснащены всем необходимым для защиты от коронавирусной инфекции.

Пациентов с COVID-19 из Набережных Челнов начнут направлять в Менделеевск.

Международные аэропорты «Бегишево», «Казань» и «Шереметьево» (Москва) получат на троих 808,1 млн рублей в качестве субсидии для покрытия затрат, возникших из-за пандемии коронавируса.



В поликлиниках Казани возобновляется онлайн-запись.

На КАМАЗе коронавирус подтвердился у 84 сотрудников.

В Татарстане в исследовании популяционного иммунитета поучаствуют чуть менее 3 тыс. жителей. Это будет бесплатно, кандидатов на исследование будут выбирать случайным образом.

Ford Sollers в Татарстане перейдет на четырехдневку.



53% жителей Казани стали реже пользоваться общественным транспортом из-за опасности заразиться коронавирусом.



В Набережных Челнах после жалоб в Роспотребнадзор прекратило работу колесо обозрения.

Руководитель управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев объяснил рост числа пациентов с вирусной пневмонией в городе. По его словам, ее просто стали чаще выявлять.



В Казани с медиками, лечащими пациентов с COVID-19, работают психологи.

В аэропорту «Казань» с 1 июля возобновляется работа терминала повышенной комфортности.



У 20% москвичей есть антитела к COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 988 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 620 794, а выздоровевших — до 384 152 человек.

Зафиксированы 176 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умер 8 781 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока рано говорить о переходе России в «зеленую зону» по COVID-19.

Вчера в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Состав одной из ТИК в Алапаевском районе Свердловской области вчера пришлось экстренно полностью переформировать — у ее председателя диагностировали COVID-19.



Минздрав РФ одобрил российский препарат для лечения COVID-19 «Арепливир», это аналог японского «Фавипиравира».

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова опровергла сообщения, что голосование вне помещений проводят с нарушениями. «Не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин», — сказала она.



В Россию разрешили въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу.

В футбольном клубе «Оренбург» восемь человек заразились COVID-19. Шесть положительных результатов у футболистов и два — у сотрудников команды. РПЛ ждет вердикта Роспотребнадзора о том, можно ли изменить регламент Лиги.



Собянин заявил, что, несмотря на позитивную динамику, вирус все равно останется с нами надолго, «если не навсегда».

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские кинотеатры могут возобновить работу в середине июля.

У 20% москвичей есть антитела к коронавирусу.

На Украине началась вторая волна COVID-19

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 611 062. Умерли 489 343 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 422 312). На второй строчке — Бразилия (1 228 114), Россия на третьем месте (613 148, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (490 401), на пятом — Великобритания (309 455).

На Украине началась вторая волна коронавируса, загруженность больниц для приема больных с COVID-19 значительно увеличилась.

В США $1,4 млрд выплат перечислили «мертвым душам».

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном снижении смертности от COVID-19 в США.

В ВОЗ предупредили о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе.

Мальдивы откроются для туристов 15 июля.

Исследователи из Бостонского университета заявили, что коронавирус может быть полностью уничтожен при помощи дальнего ультрафиолетового излучения за 25 секунд.

Лилия Ахкиямова