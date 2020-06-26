В колониях Татарстана разрешили краткосрочные свидания «за стеклом»

Фото: Олег Тихонов

В исправительных колониях Татарстана разрешили краткосрочные свидания с осужденными при соблюдении строгих требований.

Теперь свидания разрешены в комнате с разделительным стеклом, с использованием масок и перчаток всеми участниками. Подозреваемые, обвиняемые или осужденные должны находиться не менее чем в 1,5 метра друг от друга.

Если какое-то из этих требований не соблюдается, свидание немедленно прекращается. Также запрещены встречи с посетителями, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, передает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Ранее Любовь Авдонина анонсировала выход Татарстана на второй этап снятия ограничительных мер.

