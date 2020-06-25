В Казани с медиками, лечащими пациентов с COVID-19, работают психологи

В Казани в крупных госпиталях для медработников работают целые бригады психологов. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ.

По его словам, это делается для того, чтобы эмоциональный фон сотрудников был благоприятным.

Эта работа ведется практически с первых дней возникновения пандемии. И сотрудники медучреждений отмечают эффективность меры и сейчас говорят, что без психологов работать было бы гораздо сложнее.

Накануне Жаворонков рассказал, что препарат «Авифавир» назначают пациентам с COVID-19 при средне-тяжелых состояниях.

