Представитель ВОЗ: еще рано говорить о переходе России в «зеленую зону» по COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила меры по борьбе с коронавирусом в стране. При этом она считает, что ситуация с COVID-19 остается сложной.

«В крупных городах, таких как Москва, на которые приходится большинство случаев, динамика относительно хорошая», — приводит ее слова RT.

Эксперт подчеркивает, что о переходе в так называемую «зеленую зону» говорить пока рано. Она напомнила, что вирус по-прежнему присутствует в населенных пунктах и заразность его остается той же.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса. В Татарстане зарегистрировано 40 заболевших.