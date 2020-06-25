Ford Sollers в Татарстане перейдет на четырехдневку

Группа Sollers с 1 июля введет сокращенный четырехдневный режим работы на совместных предприятиях с Ford в Татарстане и Mazda на Дальнем Востоке, с 10 июля — на Ульяновском автозаводе (УАЗ) и Заволжском моторном заводе (ЗМЗ).



Переход осуществлен с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса, пишет «Интерфакс».

27 мая группа Sollers возобновила производство на совместном предприятии с Ford в Елабуге. Его приостановили на время корпоративного отпуска с 12 по 26 мая.

В России в мае этого года продали 731 новый автомобиль Ford Transit, который выпускается на заводе Ford Sollers в Елабуге.