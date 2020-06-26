«РПЛ открывали на уровне государства, а теперь они всех подставляют»

В лиге не смогли принять поправки в регламент с первого раза

Число заболевших коронавирусом среди футболистов РПЛ растет с каждым днем. Накануне на карантин отправились шесть игроков «Оренбурга» (всего в клубе обнаружены восемь случаев заражения COVID-19). Помимо оренбуржцев, по разным причинам на изоляции находятся уже три клуба — «Ростов», «Динамо» и «Локомотив». Тем не менее останавливать чемпионат никто не намерен. Вопрос должен был решиться поправками в регламент чемпионата, но принять их вчера собрание клубов лиги не смогло — не дождались ответа из Роспотребнадзора. О том, как РПЛ превращается в посмешище и подставляет организаторов других массовых мероприятий, — в материале «Реального времени».

Первопроходцы из «Ростова» и их последователи

Возобновление Российской премьер-лиги получилось по-настоящему огненным. Но причиной тому стало не изобилие интересных матчей, а рецидив коронавируса в отдельно взятом футбольном сообществе. Импровизированную эстафету начали в «Ростове», где заболели сразу шесть футболистов, и команда в полном составе ушла на карантин. Ближайший по времени соперник — «Сочи» отказался от переноса игры, и ростовчане отправили на выезд воспитанников своей академии. 17—19-летние юноши ожидаемо уступили с унизительным счетом (1:10), и эту историю обсуждали далеко за пределами России.

Следующий форс-мажор (или фарс мажоров, кому как удобнее) случился уже на следующий день. Положительные результаты показали тесты на коронавирус у нескольких футболистов «Динамо», и москвичи тоже отправились на изоляцию. «Краснодар», памятуя о репутационных рисках, оказался куда сговорчивее «Сочи» и перенес игру на середину июля, чем заслужил уважение всей футбольной общественности.

Но проблема никуда не делась. За день до игры с «Тамбовом» в СМИ появилась информация об обнаружении одного зараженного в «Уфе». Уфимский клуб перестал выходить на связь, никак не реагируя на этот инфоповод, а первое заявление сделал уже после того, как матч 23-го тура был сыгран. «Коронавирусный» футболист был изолирован, на игру он, соответственно, не выходил, что было признано достаточным для разрешения ситуации.

17—19-летние юноши ожидаемо уступили с унизительным счетом (1:10), и эту историю обсуждали далеко за пределами России. Фото vk.com/fcrostov

Только по прошествии всех этих событий наконец взял слово и глава лиги Сергей Прядкин. Именно от него почти через неделю после дичайшего случая с «Ростовом» все узнали, что можно было получить разрешение на игру от территориального управления Роспотребнадзора, посадить на карантин только зараженных, да и вообще избежать всех проблем, описанных выше.

«Оренбург» ушел на карантин сразу после самоизоляции «Локомотива»

За два дня до начала нового тура приключилась еще одна напасть. На этот раз сразу восемь представителей ФК «Оренбург» сдали положительный тест на коронавирус. Информацию об этом тут же подтвердила лига, с официальным заявлением выступил и сам клуб.

«Очередные тесты на коронавирус в футбольном клубе «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК «Оренбург» выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург», — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, под угрозой срыва (либо превращения в фарс) оказался еще один матч «Краснодара». Именно «быкам» предстоит сыграть против «Оренбурга» в 24-м туре РПЛ. Но теперь ни о каком переносе речи не идет, поскольку резервных дней в календаре больше не осталось (а единственный краснодарцы используют для матча с «Динамо»). Оренбургский клуб уже отправил команду на карантин и начал спешно вызывать из отпуска свой юношеский состав.

С вечера среды все футболисты и персонал москвичей заехали на тренировочную базу. Фото vk.com/fclokomotiv

Между тем от общества также самоизолировался «Локомотив». С вечера среды все футболисты и персонал москвичей заехали на тренировочную базу. Произошло это за несколько часов до обнаружения коронавируса в «Оренбурге», в том самом, с которым в предыдущем туре и играл «Локомотив». При этом в клубе заявляют об отсутствии положительных тестов на COVID-19.

Поправки в регламент, которые так и не приняли

Игнорировать дальше такое количество случаев спорного трактования регламента в лиге не могли. Накануне в РПЛ созвали внеплановое совещание с представителями клубов, причем планировалось оно еще до известий из стана «Оренбурга». На закрытом собрании предстояло обсудить поправки в регламент проведения матчей, чтобы раз и навсегда покончить с возникшими вопросами. Однако стороны так и не смогли принять какое-либо решение по итогам совещания. Заминку связывают с Роспотребнадзором, затянувшим выдачу разрешения на изоляцию только зараженных футболистов, а не всей команды.

Таким образом, в случае принятия этих поправок клубы смогут выпускать на поле основной состав, посадив на карантин лишь заболевших игроков. Фактически нечто подобное уже провернула «Уфа», и этот опыт был признан лигой наиболее успешным. Но избавит ли он от массового заражения и превращения футбола в «биологическое оружие»? Вопрос остается открытым.

Впрочем, негласно одно решение накануне все же было принято — отныне запрещается выпускать на поле детей. В руководстве лиги больше не намерены получать недоуменные вопросы из других стран, как это случилось после позорной игры в Сочи.



«Пока сказать нечего, потому что регламент еще не изменен, сегодня ждем результатов. Общались с коллегами. Одно из моих предложений заключалось в том, чтобы мы не играли детьми. Также предложил убрать правило, при котором после двух технических поражений команда снимается с чемпионата», — раскрыл некоторые подробности генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Возобновление сезона не оправдывает надежд

В случае отказа Роспотребнадзора в послаблении карантинного регламента у клубов почти не останется выбора. Вся команда вынужденно уходит на карантин, детьми играть запрещено, а перенести на другую дату не получается — тогда в РПЛ либо начнут массово засчитывать технические поражения, либо клубы перестанут сообщать о заболевших. Так или иначе, министр спорта РФ Олег Матыцин уже заявил, что надеется на продолжение российского футбола без досрочного завершения из-за коронавируса.

Между тем с возобновлением РПЛ многие связывали большие надежды. Эксперты полагали, что в случае успешного опыта реанимации футбольного сезона в стране обязательно разрешат все остальные массовые мероприятия. Теперь же, когда лига, по сути, дискредитирует идею рестарта с каждым новым туром, говорить об этих надеждах уже не приходится. Наиболее точно основную претензию к РПЛ проговорил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«Чемпионат открывали на уровне государства, это было очень сложно! А теперь куча человек заболело. Открыли пока только футбол — театры закрыты, в хоккей и баскетбол не играют, концертов нет. А теперь вы всех подставляете! Просили дать людям футбол, а теперь вам сложно дома посидеть! Вас же по-человечески просили показать пример, быть дома, а вы говорите: «Мы не специально заболеваем». Конечно, просто вы на правила плюете!» — возмущается Созин.

Искать виноватых в такой ситуации дело неблагодарное, но отчасти эксперт прав. Некоторые клубы и футболисты наплевательски отнеслись к ограничениям и нарушали их без зазрения совести. Так, по итогам 23-го тура КДК РФС пришлось вынести штрафные санкции за нарушение нового регламента в отношении сразу четырех команд, а также двух футболистов. Стоит ли тогда удивляться чуть ли не ежедневному росту зараженных коронавирусом в российской лиге?