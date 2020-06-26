В аэропорту Казани возобновится работа терминала повышенной комфортности

В аэропорту Казани возобновится работа терминала 2. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Казань».

Работать терминал повышенной комфортности начнет с 8 утра 1 июля. Обслуживание пассажиров будет проходить в VIP-зале, вход расположен с торца здания.

В терминале 2 будут обслуживаться пассажиры бизнес-класса, путешествующие регулярными федеральными рейсами авиакомпаний — «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Глобус», «ЮТэйр», владельцы элитных карт, а также пассажиры по предварительным заявкам.

При входе пассажир должен будет сообщить диспетчеру класс обслуживания (бизнес-класс) или предъявить соответствующую карту, а также назвать номер рейса.

В аэропорте напомнили, что в VIP-зал необходимо прибыть не менее чем за 1 час до вылета рейса. Регистрация и оформление багажа заканчиваются за 40 мин до вылета. Подробнее можно узнать по телефону +7 (843) 254-00-15.

Ранее сообщалось, что международные аэропорты «Бегишево» (Нижнекамск), «Казань» и «Шереметьево» (Москва) получат на троих 808,1 млн рублей в качестве субсидии для покрытия затрат, возникших из-за пандемии коронавируса.

