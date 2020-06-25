В «пилоте» по изучению популяционного иммунитета поучаствуют почти 3 тысячи татарстанцев

Семь возрастных групп, 2870 человек

Татарстан вошел в число 22 регионов России, где будет проводиться пилотное исследование популяционного иммунитета. Эти данные нужны, чтобы выявить особенности эпидемического процесса на территории Татарстана и России в целом. По ним можно будет в дальнейшем прогнозировать развитие эпидемии и планировать мероприятия по борьбе с ней. Сегодня Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, подробно рассказала о том, как это будет происходить.

— Проведена большая подготовительная работа, определено количество лиц, которые будут тестироваться на наличие иммуноглобулина класса G — их будет 2870 человек из семи возрастных групп (1—17 лет, 18—20, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69 и 70 и старше). Таким образом, в каждой группе протестируют около 410 человек.

Авдонина рассказала, что главное требование к участнику пилотного исследования — чтобы он был здоров. Фото tatar-inform.ru

Принято решение протестировать население во всех муниципальных образованиях республики. А количество протестированных будет зависеть от численности населения в том или ином городе или районе. Так, в миллионной Казани протестируют около 900 человек, а, например, в Агрызском районе — порядка 14, с учетом возрастных групп.

Как будут отбирать людей на тестирование

Авдонина рассказала, что главное требование к участнику пилотного исследования — чтобы он был здоров (вне зависимости от того, переболел ли он уже коронавирусной инфекцией или нет). Однозначно не смогут попасть в исследование те, кто лечится от COVID-19 сейчас.

Также в выборку не будут целенаправленно включать организованные коллективы. Эта выборка будет формироваться абсолютно случайным образом. В каждой медицинской организации ведется реестр по прикрепленным полисам — этот реестр и будут использовать при определении кандидатур на тестирование. Компьютер в случайном порядке будет выбирать людей, их и пригласят в поликлиники для забора крови. Так что если вам поступит звонок с приглашением сдать кровь на исследование на антитела, это будет означать, что компьютер случайным образом выбрал вас для проведения исследования.

Забор материала на исследование будет четко ограничен временем с 26 июня по 30 июня включительно. Фото mos.ru

Когда и как пройдет тестирование

Забор материала на исследование будет четко ограничен временем с 26 июня по 30 июня включительно.

Брать могут или венозную, или капиллярную кровь — в зависимости от пожелания исследуемого пациента.

Будут использоваться тест-системы на основе иммуноферментного анализа (ИФА) — они определят, есть ли в крови иммуноглобулин класса G. Эти тесты в республику уже поступили.

Обязательно будет проводиться анкетирование: надо будет ответить на ряд вопросов (например, болели ли вы COVID-19 ранее, были ли в контакте с заболевшими, какие есть хронические заболевания, сдавали ли ранее ПЦР-тест на COVID, где сейчас находитесь — на самоизоляции или ходите на работу).

В пунктах забора материалов обязательно будут брать информированное согласие пациента и контактные данные. Контакты понадобятся, чтобы выслать пациенту результат исследования — либо на WhatsApp, либо по телефону, либо иным удобным способом.

Контакты понадобятся, чтобы выслать пациенту результат исследования. Фото mos.ru

Все исследование образцов в республике должно быть закончено до 10 июля. Этим займется Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. А окончательные выводы будут делать в Санкт-Петербурге, на базе ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера». Этот институт определен как главный по изучению популяционного иммунитета, и всю информацию из Татарстана направят туда. Первых выводов эпидемиологи и медики будут ждать примерно к 1 августа.

Любовь Авдонина предупреждает:

— Еще раз хочу отметить, что метод выборки будет совершенно случайным — это не будет акция «придите и сдайте кто хочет» или формат «я мимо проходил, решил зайти сдать кровь». Мы должны посмотреть, как обстоит дело на разных территориях.



Людмила Губаева