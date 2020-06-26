Стало известно, когда Мальдивы начнут принимать туристов

Мальдивы откроются для всех туристов 15 июля, при этом возврат к полноценной туристической жизни будет постепенным.

Отдыхающие по прилете получат бесплатную визу на 30 дней. Гостям не придется сдавать обязательный тест или проходить карантин.

При этом все прибывшие на Мальдивы должны будут соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. По прибытии они пройдут термометрию и будут направлены в клинику аэропорта при появлении симптомов COVID-19, сообщает АТОР.

Туризм в стране будет восстанавливаться в два этапа. С 15 июля открываются отели, расположенные на отдельных островах, остальные — не ранее августа.

Ранее в Ростуризме рассказали, когда откроются популярные туристические направления в России.

