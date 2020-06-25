Более половины казанцев стали опасаться общественного транспорта из-за COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Опрос показал, что более половины казанцев решили реже пользоваться общественным транспортом из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Такой ответ дали 53% респондентов.

При этом 39% опрошенных сообщили, что после снятия ограничений вернулись к обычной частоте поездок, следует из исследования Avito.

Также 54% участников опроса сообщили, что стали чаще пользоваться личным автомобилем.

В то же время 22% респондентов, наоборот, реже садились за руль, поскольку стали экономить на бензине и обслуживании своей машины. Еще 14% после ослабления карантина решили чаще ходить пешком, поскольку почувствовали потребность больше двигаться.