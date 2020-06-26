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В Челнах прекратило работу колесо обозрения после жалоб в Роспотребнадзор

04:27, 26.06.2020
В Челнах прекратило работу колесо обозрения после жалоб в Роспотребнадзор
Фото: wikipedia.org Troypark

В Набережных Челнах колесо обозрения прекратило работать, владельцев аттракциона предупредили об ответственности за возобновление работы.

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что после того, как СМИ рассказали ему о работающем колесе обозрения, он направил всю информацию в полицию.

Теперь колесо не работает, а владельцы предупреждены, что в случае его запуска в отношении них заведут административное дело, передает «Татар-информ».

Ранее на работающий аттракцион в Челнах обратили внимание журналисты, в Роспотребнадзоре РТ пообещали разобраться в ситуации.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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