В Челнах прекратило работу колесо обозрения после жалоб в Роспотребнадзор

В Набережных Челнах колесо обозрения прекратило работать, владельцев аттракциона предупредили об ответственности за возобновление работы.

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что после того, как СМИ рассказали ему о работающем колесе обозрения, он направил всю информацию в полицию.

Теперь колесо не работает, а владельцы предупреждены, что в случае его запуска в отношении них заведут административное дело, передает «Татар-информ».

Ранее на работающий аттракцион в Челнах обратили внимание журналисты, в Роспотребнадзоре РТ пообещали разобраться в ситуации.

