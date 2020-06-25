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Пациентов с COVID-19 из Челнов могут привозить в Менделеевск

18:36, 25.06.2020
Пациентов с COVID-19 из Челнов могут привозить в Менделеевск
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Некоторых зараженных COVID-19 из Набережных Челнов могут направлять в Менделеевск.

Поскольку медучреждения Набережных Челнов обслуживают весь северо-восток республики, то направление пациентов определяется по состоянию здоровья, а не по месту проживания.

В настоящее время развернуто 80 коек в Елабужской ЦРБ, также есть приказ Минздрава РТ о развертывании дополнительных госпиталей. Так что в случае необходимости больных будут направлять в Менделеевск, передают «Челнинские известия» слова начальника Управления здравоохранения города Александра Николаева.

В начале июня в Минздраве Татарстана рассказали, что пациентов из Набережных Челнов отвозят не только в местные больницы, но и в елабужскую согласно утвержденной маршрутизации.

ОбществоМедицина Татарстан
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