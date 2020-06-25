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Аэропорты «Бегишево», «Казань» и «Шереметьево» получат 800 млн рублей «коронавирусных» субсидий

11:26, 25.06.2020
Аэропорты «Бегишево», «Казань» и «Шереметьево» получат 800 млн рублей «коронавирусных» субсидий
Фото: realnoevremya.ru

Международные аэропорты «Бегишево» (Нижнекамск), «Казань» и «Шереметьево» (Москва) получат на троих 808,1 млн рублей в качестве субсидии для покрытия затрат, возникших из-за пандемии коронавируса.

По данным Росавиации, всего на получение субсидий поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение, согласно которому российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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