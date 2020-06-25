Минздрав РФ одобрил российский препарат для лечения коронавируса

Российский Минздрав одобрил отечественный лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», являющийся аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир».

Лекарство производит компания «Промед», оно выпускается в форме таблеток.Применять препарат можно только в условиях стационара. Дата государственной регистрации — 23 июня 2020 года, говорится на сайте государственного реестра.

Также в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при средне-тяжелых состояниях используется препарат «Авифавир». По словам начальника Управления здравоохранения исполкома Казани Владимира Жаворонкова, он дает хорошие результаты лечения.

