Памфилова: «Не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова категорически отрицает все нарушения, связанные с голосованием вне помещений. По ее словам, используются не палатки, а легкие навесы.

«Вот мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Глава ЦИК подчеркнула, что процедура такого голосования была четко прописана и проходит в присутствии наблюдателей.

Напомним, что сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. «Реальное время» проследило, как процедура началась в Татарстане.