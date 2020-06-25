В поликлиники Казани возобновляется онлайн-запись

В Казани возобновляется запись в поликлиники через электронные сервисы. Об этом сегодня на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в ряде поликлиник запись уже открыта, а в остальных онлайн-запись возобновят в ближайшее время.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Татарстану разрешило возобновить прием в поликлиниках с 19 мая. А в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи в больницах.