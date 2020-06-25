В ВОЗ предупредили о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе

В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев COVID-19 за семь дней.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассказал, что неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона последние две недели.

Он подчеркнул, что в 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. А если начавшийся процесс распространения болезни не остановить, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран «к краю пропасти», передает «РИА Новости».

Клюге отметил, что ранее предупреждал о риске новых вспышек заболевания по мере снятия государствами мер ограничений, введенных из-за пандемии.

Он добавил, что «в некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью». Представитель ВОЗ также рассказал, что европейцы стали с большей ответственностью относится к социальному дистанцированию и ношению масок с перчатками.

Сегодня стало известно о новой, 14-ой, смерти от коронавируса в Татарстане. 20 июня скончалась 80-летняя жительница Нижнекамска.

