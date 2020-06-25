«Оренбург» подтвердил восемь случаев заражения коронавирусом в клубе

Футбольный клуб «Оренбург» выступил с официальным заявлением по ситуации с заболеванием коронавирусом внутри команды.

«Очередные тесты на коронавирус в футбольном клубе «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два — у сотрудников команды.

Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург», — говорится в сообщении.

Ранее о возникшей среди футболистов «Оренбурга» эпидемии коронавируса сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. Позже информацию подтвердил глава РПЛ Сергей Прядкин.

В 24-м туре РПЛ оренбургский клуб должен сыграть против «Краснодара». Ранее краснодарцы уже переносили матч предыдущего тура с «Динамо» из-за коронавируса. Дополнительных дней для переноса встречи с «Оренбургом» пока в календаре лиги нет.