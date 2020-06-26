В Набережных Челнах объяснили рост вирусных пневмоний

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Руководитель управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев согласился, что в городе отмечается рост вирусных пневмоний. Однако он уверяет, что не все пневмонии вызваны коронавирусом.

Николаев уверяет, что рост заболеваний пневмонией может быть связан с увеличением диагностики. Поэтому назвать эпидемией это нельзя, передает «Казанский репортер»

Ранее власти Набережных Челнов опровергли слухи о полной изоляции города с середины июля.



Ранее замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что Набережные Челны входят в число 14 районов Татарстана, где заболеваемость выше среднего по республике.

