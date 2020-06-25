На КАМАЗе зарегистрировано больше 80 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На 23 июня на КАМАЗе числятся 84 работника с подтвержденными случаями коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные органов здравоохранения Набережных Челнов.

Отмечается, что в это количество не входят уже выздоровевшие сотрудники.

КАМАЗ по итогам исследования источников заражения работников компании коронавирусом недавно сообщил, что больше всего больных — 76% — заразились в магазинах, на рынках, в транспорте. Непосредственно на работе заразились 11,5% больных.

На 22 июня на предприятии официально зарегистрированы 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией.