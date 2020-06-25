Итоги дня: голосование по поправкам, Минниханов в топе рейтинга губернаторов и Хуснуллин в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 июня:
- В России началась процедура голосования по поправкам в Конституцию, предложенным в этом году. Стартовало оно и в Татарстане. Свои голоса уже отдали президент республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. «Реальное время» ознакомилось с ходом голосования, узнав как соблюдаются меры против коронавируса.
- Отдельной темой сегодняшнего дня стали выездные участки для голосования. В Сети стали появляться снимки ЦИКовских урн в багажниках, на пнях и в других неожиданных местах. Корреспондент «Реального времени» столкнулся с участком, организованным в автобусе. При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что вне помещений участки обязательно находились под легкими навесами.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует в рейтинге глав регионов по итогам мая, составленном Центром коммуникаций «Рейтинг». Он опережает мэрf Москвы Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
- В Казань на заседание оргкомитета по празднованию юбилея Татарстана прибыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вместе с Миннихановым они открыли обновленный ДК Саид-Галиева в Дербышках.
- КПРФ не будет участвовать в выборах президента Татарстана. Решение принял президиум партии во главе с Геннадием Зюгановым
- Ford Sollers в Татарстане перейдет на четырехдневную рабочую неделю.
- Стало известно, что сын Никиты Хрущева, скончавшийся в США, мог случайно застрелить себя. По данным Associated Press Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. При этом полицейские нашли рядом с телом масленку и ветошь. Правоохранители допускают, что сын знаменитого лидера СССР нечаянно выстрелил во время чистки оружия.
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