Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок
Президент Татарстана в первый день голосования посетил избирательный участок. Рустам Минниханов традиционно голосует в здании КНИТУ-КАИ, сообщает пресс-служба президента РТ.
Минниханову доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима. Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности.
Затем Рустам Минниханов получил бюллетень и проголосовал.ОбществоВласть Татарстан
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