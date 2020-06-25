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Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок

11:17, 25.06.2020
Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана в первый день голосования посетил избирательный участок. Рустам Минниханов традиционно голосует в здании КНИТУ-КАИ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханову доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима. Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности.

Затем Рустам Минниханов получил бюллетень и проголосовал.

ОбществоВласть Татарстан
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