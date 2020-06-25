КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы президента Татарстана
КПРФ не будет участвовать в выборах президента Татарстана. Об этом сообщил первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов.
По его словам, такое решение принял президиум ЦК КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, пишет «Коммерсантъ. Казань».
Главный коммунист Татарстана признал, что кандидат КПРФ не смог бы победить действующего президента Рустама Минниханова, потому что у него «высокий авторитет» в республике. Миргалимов заявил, что татарстанские коммунисты сосредоточатся на выборах в муниципальные советы, которые пройдут 13 сентября одновременно с выборами президента республики.
От ЛДПР на выборы президента региона пойдет координатор регионального отделения Владимир Сурчилов.
Минниханов занимает пост президента Татарстана с 2010 года, он был назначен бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым. В 2015 году он победил на выборах, набрав 94,4% голосов, за Миргалимова тогда проголосовали 2,6% избирателей.
В этом году Минниханов заявил, что планирует выдвигаться на третий президентский срок. Президент России Владимир Путин поддержал его кандидатуру.ОбществоВласть Татарстан
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