КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы президента Татарстана

КПРФ не будет участвовать в выборах президента Татарстана. Об этом сообщил первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов.

По его словам, такое решение принял президиум ЦК КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, пишет «Коммерсантъ. Казань».

Главный коммунист Татарстана признал, что кандидат КПРФ не смог бы победить действующего президента Рустама Минниханова, потому что у него «высокий авторитет» в республике. Миргалимов заявил, что татарстанские коммунисты сосредоточатся на выборах в муниципальные советы, которые пройдут 13 сентября одновременно с выборами президента республики.

От ЛДПР на выборы президента региона пойдет координатор регионального отделения Владимир Сурчилов.

Минниханов занимает пост президента Татарстана с 2010 года, он был назначен бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым. В 2015 году он победил на выборах, набрав 94,4% голосов, за Миргалимова тогда проголосовали 2,6% избирателей.

В этом году Минниханов заявил, что планирует выдвигаться на третий президентский срок. Президент России Владимир Путин поддержал его кандидатуру.