Сын Хрущева умер от выстрела в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер от огнестрельного ранения в голову. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена.

При этом полиция не нашла никаких признаков нападения. По словам майора полиции города Крэнстон Тодда Паталано, непосредственных признаков насильственных действий со стороны нет.

По его словам, полицейские приехали в дом Хрущева сразу после звонка его жены Валентины. Расследование происшествия закрыто, уголовное дело не возбуждали.

О том, что Сергей Хрущев умер в США на 85-м году жизни, стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон.



Через несколько дней после смерти Хрущева его вдова Валентина Голенко сообщила «РИА Новости», что он умер от старости. «Старость. В последнее время он чувствовал себя старым», — сказала она.

